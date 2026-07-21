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15
76:15
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ١٥
وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍۢ مِّن فِضَّةٍۢ وَأَكْوَابٍۢ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ١٥
وَیُطَافُ
عَلَیْهِمْ
بِاٰنِیَةٍ
مِّنْ
فِضَّةٍ
وَّاَكْوَابٍ
كَانَتْ
قَوَارِیْرَاۡؔ
۟ۙ
اور گردش میں ہوں گے ان پر (خدامِ جنت) چاندی کے برتنوں اور شیشے کے پیالوں کے ساتھ۔
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[
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ
] وه خزمهتكارانى بهههشت بهسهریاندا ئهگهڕێن و خواردنهوهیان بۆ دێنن بهو قاپ و گڵاس و كوپانهی كه له زیوه [
وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (١٥)
] وه كوپهكانیش شوشهیهو له زیوه، (ئهو نازو نیعهتانهی له بهههشتدا ههیه خوای گهوره له دونیادا هاوشێوهی ئهوانهى بۆ مرۆڤ داناوه، ئهمه تهنها شتێكه كه له دونیادا هاوشێوهى نیه وهكو (ابن عهباس) ئهفهرمووێ كه زیو بێت و شوشه بێت و ناوهوهى له دهرهوهى دیار بێت).