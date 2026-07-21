سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الانسان
14
76:14
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ١٤
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًۭا ١٤
وَدَانِیَةً
عَلَیْهِمْ
ظِلٰلُهَا
وَذُلِّلَتْ
قُطُوْفُهَا
تَذْلِیْلًا
۟
اور جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے پھلوں کے خوشے نیچے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا
] وه دارهكانی ناو بهههشت سێبهری بۆ كردوون و ئهو سێبهرانه نزیك و نزمه [
وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (١٤)
] وه بهرههمی دارهكانیش بۆیان زهلیل كراوه، واته: لێیان نزیكه به پێوه بن بهرزهو دابنیشن نزمتر ئهبێتهوه بۆیان، ڕابكشێن زیاتر نزیكتر ئهبێتهوه، وه كه لێی ئهكهنهوه هیچ دڕكێك ناچێته دهستیاندا، یاخود خۆیانی بۆ بهرز ناكهنهوه، بهڵكو به ئاسانی بهرههمی بهههشت لێ ئهكهنهوه.