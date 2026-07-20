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10
76:10
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ١٠
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا ١٠
اِنَّا
نَخَافُ
مِنْ
رَّبِّنَا
یَوْمًا
عَبُوْسًا
قَمْطَرِیْرًا
۟
ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے جس کی اداسی بڑی ہولناک ہوگی۔
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حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا }
أي: شديد الجهمة والشر
{ قَمْطَرِيرًا }
أي: ضنكا ضيقا،