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Tafsir Fathul Majid الانسان کی تفسیر، آیت 1
الانسان
1
76:1
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شييا مذكورا ١
هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَـٰنِ حِينٌۭ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًۭٔا مَّذْكُورًا ١
هَلْ
اَتٰی
عَلَی
الْاِنْسَانِ
حِیْنٌ
مِّنَ
الدَّهْرِ
لَمْ
یَكُنْ
شَیْـًٔا
مَّذْكُوْرًا
۟
کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابلِ ذکر چیز نہ تھا؟
1
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Tafsir Fathul Majid
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