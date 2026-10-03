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Tafsir Fathul Majid الإنفطار کی تفسیر، آیت 19
الإنفطار
19
82:19
يوم لا تملك نفس لنفس شييا والامر يوميذ لله ١٩
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌۭ لِّنَفْسٍۢ شَيْـًۭٔا ۖ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍۢ لِّلَّهِ ١٩
یَوْمَ
لَا
تَمْلِكُ
نَفْسٌ
لِّنَفْسٍ
شَیْـًٔا ؕ
وَالْاَمْرُ
یَوْمَىِٕذٍ
لِّلّٰهِ
۟۠
یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا،
1
فیصلہ اُس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا
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