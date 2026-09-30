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Tafsir Fathul Majid الحديد کی تفسیر، آیت 9
الحديد
9
57:9
هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرءوف رحيم ٩
هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍۢ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ٩
هُوَ
الَّذِیْ
یُنَزِّلُ
عَلٰی
عَبْدِهٖۤ
اٰیٰتٍۢ
بَیِّنٰتٍ
لِّیُخْرِجَكُمْ
مِّنَ
الظُّلُمٰتِ
اِلَی
النُّوْرِ ؕ
وَاِنَّ
اللّٰهَ
بِكُمْ
لَرَءُوْفٌ
رَّحِیْمٌ
۟
وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے
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