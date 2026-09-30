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Tafsir Fathul Majid الحديد کی تفسیر، آیت 8
الحديد
8
57:8
وما لكم لا تومنون بالله والرسول يدعوكم لتومنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مومنين ٨
وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۙ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَـٰقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٨
وَمَا
لَكُمْ
لَا
تُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ ۚ
وَالرَّسُوْلُ
یَدْعُوْكُمْ
لِتُؤْمِنُوْا
بِرَبِّكُمْ
وَقَدْ
اَخَذَ
مِیْثَاقَكُمْ
اِنْ
كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِیْنَ
۟
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتےحالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے
1
اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے
2
اگر تم واقعی ماننے والے ہو
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