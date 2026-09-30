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Tafsir Fathul Majid الحديد کی تفسیر، آیت 7
الحديد
7
57:7
امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير ٧
ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌۭ كَبِيرٌۭ ٧
اٰمِنُوْا
بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ
وَاَنْفِقُوْا
مِمَّا
جَعَلَكُمْ
مُّسْتَخْلَفِیْنَ
فِیْهِ ؕ
فَالَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا
لَهُمْ
اَجْرٌ
كَبِیْرٌ
۟
ایمان لاؤ اللہ اور اُس کے رسول پر
1
اور خرچ کرو
2
اُن چیزوں میں سے جن پر اُس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔
3
جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے
4
ان کے لیے بڑا اجر ہے
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