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Tafsir Fathul Majid الحديد کی تفسیر، آیت 6
الحديد
6
57:6
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور ٦
يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٦
یُوْلِجُ
الَّیْلَ
فِی
النَّهَارِ
وَیُوْلِجُ
النَّهَارَ
فِی
الَّیْلِ ؕ
وَهُوَ
عَلِیْمٌۢ
بِذَاتِ
الصُّدُوْرِ
۟
وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے
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