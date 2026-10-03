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Tafsir Fathul Majid البروج کی تفسیر، آیت 8
البروج
8
85:8
وما نقموا منهم الا ان يومنوا بالله العزيز الحميد ٨
وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ٨
وَمَا
نَقَمُوْا
مِنْهُمْ
اِلَّاۤ
اَنْ
یُّؤْمِنُوْا
بِاللّٰهِ
الْعَزِیْزِ
الْحَمِیْدِ
۟ۙ
اور اُن اہل ایمان سے اُن کی دشمنی اِس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اُس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے
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Tafsir Fathul Majid
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