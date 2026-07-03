سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
002

2. سورہ البقرة

البقرة

گائے

سورہ البقرة پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔ ترجمہ Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

2:1
الم ١
الٓمٓ ١
۟ۚ
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
تفاسیر
اسباق
تدبرات