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البقرة
98
2:98
من كان عدوا لله وملايكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ٩٨
مَن كَانَ عَدُوًّۭا لِّلَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّۭ لِّلْكَـٰفِرِينَ ٩٨
مَنْ
كَانَ
عَدُوًّا
لِّلّٰهِ
وَمَلٰٓىِٕكَتِهٖ
وَرُسُلِهٖ
وَجِبْرِیْلَ
وَمِیْكٰىلَ
فَاِنَّ
اللّٰهَ
عَدُوٌّ
لِّلْكٰفِرِیْنَ
۟
) (تو کان کھول کر سن لو) جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا تو (اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ) اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔
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ekaterina myachina
فالو
10 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 97:2-98
When Truth Came Through Jibril
Reading Al-Baqarah (2:97–98) through the Hadith
Sometimes the heart struggles with the means through which Allah ﷻ sends guidance.
﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾
“Say: Whoever is an enemy to Jibrīl — it is he who brought it down upon your heart by the permission of Allah…” (2:97)
Early scholars mention that some among Bani Israil claimed they would ha...
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