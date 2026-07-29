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البقرة
9
2:9
يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون ٩
يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩
یُخٰدِعُوْنَ
اللّٰهَ
وَالَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا ۚ
وَمَا
یَخْدَعُوْنَ
اِلَّاۤ
اَنْفُسَهُمْ
وَمَا
یَشْعُرُوْنَ
۟ؕ
( وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ ) اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو۔ اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
noor jahan
فالو
5 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 9:2
والی آیت تو بہت زیادہ لگی۔
اللہ کو دھوکہ؟
یعنی یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اوپر سے اچھے بن کے اللہ کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں۔
لیکن اللہ کہہ رہا ہے، تم خود کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ مجھے نہیں۔
اور سب سے بھاری بات
وَمَا يَشْعُرُوْنَ۔
انہیں احساس بھی نہیں۔
خود فریبی کی سب سے خطرناک شکل یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ خود کو فریب دے رہا ہے۔
کیا میں کبھی ایسا کرتی ہوں؟ نماز پڑھتی ہوں لیکن دل کہیں اور ہو، اور سوچوں کہ "چلو پڑھ تو لی"؟
شاید یہ بھی ایک قسم کا ...
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2
0
Khalisa M.
فالو
43 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 40:27، 86:12، 9:2، 19:16، 216:2
When someone gives you a gift you don’t like, you fake it... or at least you try to. You smile and say thank you in hopes of not hurting their feelings, because 'it’s the thought that counts.'
But what about when Allah ﷻ gifts you with something you don’t like... what then?
You can’t fake it.
Not with Him.
'And Allah knows what you conceal and what you reveal.' (16:19)
And even with yourself, you can only fake it for so long.
'They [try to] dec...
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23
5
محمد اشراق
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 8:2-14
In the beginning of Surah Al-Baqarah, Allah discusses the characteristics of believers, disbelievers, and hypocrites. While these verses directly address the hypocrites of Medina, and have also some other implication but following are some forms of hypocrisy in light of these verses that should be reflect on .
Ayah 8 : True Belief Requires Action
Saying 'I am Muslim' isn't enough. If I don't pray, neglect Allah's words, mistreat others, lack ...
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18
0
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