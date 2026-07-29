سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
البقرة
80
2:80
وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون ٨٠
وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًۭا مَّعْدُودَةًۭ ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًۭا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٠
وَقَالُوْا
لَنْ
تَمَسَّنَا
النَّارُ
اِلَّاۤ
اَیَّامًا
مَّعْدُوْدَةً ؕ
قُلْ
اَتَّخَذْتُمْ
عِنْدَ
اللّٰهِ
عَهْدًا
فَلَنْ
یُّخْلِفَ
اللّٰهُ
عَهْدَهٗۤ
اَمْ
تَقُوْلُوْنَ
عَلَی
اللّٰهِ
مَا
لَا
تَعْلَمُوْنَ
۟
اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ ہرگز چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اب (تمہیں یہ یقین ہے کہ) اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا ؟ یا تم اللہ کے ّ ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم نہیں جانتے ؟
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
تدبر کریں۔
تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Faryal Riaz
فالو
40 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 80:2
السلام علیکم!
ہمارے شہر میں ایک بس سروس ہے جسے سپیڈو کہتے ہیں۔ آپس کی بات ہے کہ اس کے ذریعے سفر بہت آسان ہے۔ اور زیادہ تر لوگ اسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں مردوں، عورتوں کیلئے علیحدہ سیکشن، اے سی اور سب سے اچھی بات کہ کرایہ بہت کم ہے۔ لیکن بس ایک کمی ہے کہ سیٹ نہیں ملتی اور زیادہ تر کھڑے ہو کر جانا پڑتا ہے۔
اور جس دن سیٹ مل جائے ، پہلے تو ہم بیٹھ کر تھوڑی دیر مسکراتے ہیں، یقین نہیں آرہا ہوتا۔ وہاں جب سیٹ خالی ہوتی ہے تو اس کا سین بھی بڑے مز...
مزید دیکھیں
5
6
Basit Minhas
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 24:3، 80:2، 104:23
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
دور حاضر کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس بات پر تکیہ لگائے بیٹھی ہے، کہ چونکہ ہم اہل توحید ہیں، اس لیے ہماری بخشش تو ہو جائے گی، بےشک ہم تھوڑے دن کے لیے جہنم میں جائیں گے لیکن پھر باہر آ جائیں گے، اس لیے دنیا میں ہم بےشک فل ٹائم پارٹی کریں، کفار کا طرز عمل اپنائیں، جنت تو آخر مل ہی جانی ہے۔
میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہا، بےشک اس سلسلے میں صحیح احادیث ملتی ہیں۔ توحید کے حامل ان شاء اللہ جنت میں...
مزید دیکھیں
17
16
Khaleda Islam
فالو
6 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 80:2
They also say, 'The fire of Hell is not going to touch us, and even if it does at all, it will be only for a few days.' Say, 'Have you obtained a promise from Allah which He would not break? Or, do you attribute to Allah things you do not know? ( 2:80)
** I am not sure if any of you have heard it or not that some Muslims believe being Muslim suffices for entering heaven. I have also heard that Muslims may get punishment for a while, but eventual...
مزید دیکھیں
2
0
ekaterina myachina
فالو
11 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 80:2-82
A Few Numbered Days
Reading Al-Baqarah (2:80–82) through the Hadith
After assumption and inherited certainty,
these ayahs turn toward another danger that feels deeply familiar:
﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾
“And they said: ‘The Fire will never touch us except for a few numbered days.’” (2:80)
Classical tafsir relates these words to some from Bani Israil who believed that any punishment would only be tempor...
مزید دیکھیں
20
2
تدبر کمیونٹی کو دریافت کریں
پچھلی آیت
اگلی آیت