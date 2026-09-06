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تفسیر: البقرة 2:78
البقرة
78
2:78
ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون ٧٨
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّآ أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٨
وَمِنْهُمْ
اُمِّیُّوْنَ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
الْكِتٰبَ
اِلَّاۤ
اَمَانِیَّ
وَاِنْ
هُمْ
اِلَّا
یَظُنُّوْنَ
۟
اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بےبنیاد آرزوؤں کے اور وہ کچھ نہیں کر رہے مگر ظن وتخمین پر چلے جا رہے ہیں۔
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السعدي Al-Sa'di
{ وَمِنْهُمْ }
أي: من أهل الكتاب
{ أُمِّيُّونَ }
أي: عوام, ليسوا من أهل العلم،
{ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ }
أي: ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط, وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم, وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. فذكر في هذه الآيات علماءهم, وعوامهم, ومنافقيهم, ومن لم ينافق منهم, فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم, لا بصيرة عندهم فلا مطمع لكم في الطائفتين.