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تفسیر: البقرة 2:73
البقرة
73
2:73
فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ٧٣
فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٣
فَقُلْنَا
اضْرِبُوْهُ
بِبَعْضِهَا ؕ
كَذٰلِكَ
یُحْیِ
اللّٰهُ
الْمَوْتٰی ۙ
وَیُرِیْكُمْ
اٰیٰتِهٖ
لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ
۟
تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں (اپنی قدرت کے نمونے) دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔
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[
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا
] وتمان: ههندێك ئهندامی ئهو مردووه بكێشن به مانگاكهدا ئهوانیش پیایاندا كێشا خوای گهوره مردووهكهی زیندوو كردهوه وه وتی كه برازایهكی خۆی كوشتویهتی بۆ ئهوهی كه ببێ به میراتگری پاشان مراندیهوه [
كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى
] بهم شێوازه خوای گهوره مردوو زیندوو ئهكاتهوه [
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧٣)
] وه نیشانهو بهڵگهكانی تواناو دهسهڵاتی خۆیتان پێ نیشان ئهدات بهڵكو ئێوه فێربن و عاقڵ بن و چی تر كاری وا ئهنجام نهدهن.