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تفسیر: البقرة 2:68
البقرة
68
2:68
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذالك فافعلوا ما تومرون ٦٨
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا فَارِضٌۭ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ ٦٨
قَالُوا
ادْعُ
لَنَا
رَبَّكَ
یُبَیِّنْ
لَّنَا
مَا
هِیَ ؕ
قَالَ
اِنَّهٗ
یَقُوْلُ
اِنَّهَا
بَقَرَةٌ
لَّا
فَارِضٌ
وَّلَا
بِكْرٌ ؕ
عَوَانٌ
بَیْنَ
ذٰلِكَ ؕ
فَافْعَلُوْا
مَا
تُؤْمَرُوْنَ
۟
انہوں نے کہا (اچھا ایسی ہی بات ہے تو) ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ ؑ نے فرمایا : اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچھیا بڑھاپے اور نوجوانی کے بین بین ہو۔ تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔
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[
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ
] وتیان: ئهی موسی داوا له پهروهردگارت بكه بۆمان ڕوون بكاتهوه چۆن مانگایهك بێ [
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ
] ئهگهر سهرهتا ههر مانگایهكیان بگرتایهو سهریان بڕیبایه ئهبوو، بهڵام خۆیان لهسهر خۆیان قورس و گرانیان كرد خوای گهوره مهرجی بۆیان دانا كه ئهفهرمووێ: مانگایهك بێت كه زۆر پیر نهبێت وه زۆر بچووكیش نهبێت كه نهزابێت و سكی نهكرد بێت [
عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ
] بهڵكو مام ناوهند بێ واته سكێ دوانی كردبێت [
فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٦٨)
] دهی ئهوهی كه خوای گهوره ئهمرتان پێ ئهكات ئهمری خوای گهوره جێبهجێ بكهن، دیسان جێبهجێیان نهكردو لهسهر خۆیان قورستریان كرد.