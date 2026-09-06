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تفسیر: البقرة 2:65
البقرة
65
2:65
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسيين ٦٥
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ ٦٥
وَلَقَدْ
عَلِمْتُمُ
الَّذِیْنَ
اعْتَدَوْا
مِنْكُمْ
فِی
السَّبْتِ
فَقُلْنَا
لَهُمْ
كُوْنُوْا
قِرَدَةً
خٰسِـِٕیْنَ
۟ۚ
اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتہ کے دن میں تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہوجاؤ ذلیل بندر۔
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[
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ
] وه ئێوه (باوك و باپیرانتان) باش بهسهرهات و رووداوی ئهو كهسانه ئهزانن كه له گوندی ئایله دهستدرێژیان كردو سنووری خوای گهورهیان بهزاند بهوهی كه خوای گهوره قهدهغهی ڕاوی ماسی لی كردن له ڕۆژی شهممهدا بهڵام ئهوان فێڵیان كردو ڕاوهكهیان كرد، له سووڕهتی (ئهعراف) دا (إن شاء الله) به درێژی ڕووداوهكهیان باس ئهكرێ له ئایهتی (١٦٢-١٦٦) [
فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٥)
] خوای گهوره شێوهیانی گۆڕی بۆ مهیمونی زهلیل و ڕیسوا.