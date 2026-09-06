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تفسیر: البقرة 2:63
البقرة
63
2:63
واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ٦٣
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍۢ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٦٣
وَاِذْ
اَخَذْنَا
مِیْثَاقَكُمْ
وَرَفَعْنَا
فَوْقَكُمُ
الطُّوْرَ ؕ
خُذُوْا
مَاۤ
اٰتَیْنٰكُمْ
بِقُوَّةٍ
وَّاذْكُرُوْا
مَا
فِیْهِ
لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُوْنَ
۟
اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول وقرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو۔ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اور یاد رکھو اسے جو کچھ کہ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔
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Tafseer Jalalayn
﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿إِذۡ أَخَذۡنَا مِیثَـٰقَكُمۡ﴾ عَهْدكُمْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَاة ﴿وَ﴾ قَدْ ﴿رَفَعۡنَا فَوۡقَكُمُ ٱلطُّورَ﴾ الْجَبَل اقْتَلَعْنَاهُ مِنْ أَصْله عَلَيْكُمْ لَمَّا أَبَيْتُمْ قَبُولهَا وَقُلْنَا ﴿خُذُوا۟ مَاۤ ءَاتَیۡنَـٰكُم بِقُوَّةࣲ﴾ بِجِدٍّ وَاجْتِهَاد ﴿وَٱذۡكُرُوا۟ مَا فِیهِ﴾ بِالْعَمَلِ بِهِ ﴿لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٦٣﴾ النَّار أَوْ الْمَعَاصِي