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تفسیر: البقرة 2:53
البقرة
53
2:53
واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ٥٣
وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥٣
وَاِذْ
اٰتَیْنَا
مُوْسَی
الْكِتٰبَ
وَالْفُرْقَانَ
لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ
۟
اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ ؑ کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
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[
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (٥٣)
] وه ئێمه كتاب كه تهوراته وه فورقانیش كه وتراوه: موعجیزهكانه كه جیاوازی خسته نێوان حهق و باتڵهوه به موسامان بهخشی بهڵكو هیدایهت وهربگرن، ئهمه له دوای رزگار بوونیان بوو له ئاوهكه.