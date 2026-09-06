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تفسیر: البقرة 2:50
البقرة
50
2:50
واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون ٥٠
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَـٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠
وَاِذْ
فَرَقْنَا
بِكُمُ
الْبَحْرَ
فَاَنْجَیْنٰكُمْ
وَاَغْرَقْنَاۤ
اٰلَ
فِرْعَوْنَ
وَاَنْتُمْ
تَنْظُرُوْنَ
۟
اور یاد کرو جبکہ ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو (یا دریا کو) پھاڑدیا پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کردیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔
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Al-Sa'di
آپ 2:50 سے 2:53 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Начиная с этого аята, Всевышний Аллах приступил к перечислению милостей, оказанных сынам Исраила. О сыны Исраила! Аллах избавил вас от Фараона, его приближенных и воинов, которые причиняли вам великие муки. Они зарезали ваших сыновей, опасаясь приумножения вашего рода, и оставляли в живых только ваших женщин. Одних из вас ожидала смерть, а других - унижение и принуждение к непосильному труду. Вас оставляли в живых, словно оказывая вам милость, а затем порабощали. Это было для вас величайшим унижением, но Аллах оказал вам подлинную милость и полностью избавил вас от рабства. А ваши враги были потоплены на ваших глазах, дабы вы могли насладиться этим зрелищем. Это спасение было великим благом, которое обязывает вас благодарить Аллаха и выполнять Его веления.