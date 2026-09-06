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تفسیر: البقرة 2:49
البقرة
49
2:49
واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذالكم بلاء من ربكم عظيم ٤٩
وَإِذْ نَجَّيْنَـٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌۭ ٤٩
وَاِذْ
نَجَّیْنٰكُمْ
مِّنْ
اٰلِ
فِرْعَوْنَ
یَسُوْمُوْنَكُمْ
سُوْٓءَ
الْعَذَابِ
یُذَبِّحُوْنَ
اَبْنَآءَكُمْ
وَیَسْتَحْیُوْنَ
نِسَآءَكُمْ ؕ
وَفِیْ
ذٰلِكُمْ
بَلَآءٌ
مِّنْ
رَّبِّكُمْ
عَظِیْمٌ
۟
اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔
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Tafseer Jalalayn
﴿وَ﴾ اذْكُرْوَا ﴿إِذۡ نَجَّیۡنَـٰكُم﴾ أَيْ آبَاءَكُمْ وَالْخِطَاب بِهِ وَبِمَا بَعْده لِلْمَوْجُودِينَ فِي زَمَن نَبِيّنَا بِمَا أَنْعَمَ اللَّه عَلَى آبَائِهِمْ تَذْكِيرًا لَهُمْ بِنِعْمَةِ اللَّه تَعَالَى لِيُؤْمِنُوا ﴿مِّنۡ ءَالِ فِرۡعَوۡنَ یَسُومُونَكُمۡ﴾ يُذِيقُونَكُمْ ﴿سُوۤءَ ٱلۡعَذَابِ﴾ أَشَدّه وَالْجُمْلَة حَال مِنْ ضَمِير نَجَّيْنَاكُمْ ﴿یُذَبِّحُونَ﴾ بَيَان لِمَا قَبْله ﴿أَبۡنَاۤءَكُمۡ﴾ الْمَوْلُودِينَ ﴿وَیَسۡتَحۡیُونَ﴾ يَسْتَبْقُونَ ﴿نِسَاۤءَكُمۡۚ﴾ لِقَوْلِ بَعْض الْكَهَنَة لَهُ إنَّ مَوْلُودًا يُولَد فِي بَنِي إسْرَائِيل يَكُون سَبَبًا لِذَهَابِ مُلْكك ﴿وَفِی ذَ ٰلِكُم﴾ الْعَذَاب أَوْ الْإِنْجَاء ﴿بَلَاۤءࣱ﴾ ابْتِلَاء أَوْ إنْعَام ﴿مِّن رَّبِّكُمۡ عَظِیمࣱ ٤٩﴾