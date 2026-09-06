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تفسیر: البقرة 2:47
البقرة
47
2:47
يا بني اسراييل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ٤٧
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٧
یٰبَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
اذْكُرُوْا
نِعْمَتِیَ
الَّتِیْۤ
اَنْعَمْتُ
عَلَیْكُمْ
وَاَنِّیْ
فَضَّلْتُكُمْ
عَلَی
الْعٰلَمِیْنَ
۟
اے یعقوب کی اولاد ! یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر۔
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Al-Sa'di
آپ 2:46 سے 2:47 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Аллах велел сынам Исраила в любых ситуациях обращаться за помощью к терпению во всех его проявлениях - терпеливо воздерживаться от ослушания и стойко переносить тяготы предопределения, не сетуя на судьбу. Если человек старается терпеливо выполнять предписания Аллаха, то проявленное терпение помогает ему довести до конца любые дела. И если человек старается при любых обстоятельствах хранить терпение, то Аллах одаряет его необходимым терпением. Такую же поддержку оказывает намаз, являющийся мерилом веры, удерживающий человека от мерзостей и предосудительных поступков, помогающий ему доводить до конца любые праведные дела. Намаз - довольно обременительное предписание, но только не для смиренных праведников, которые совершают его без особого труда. Их смирение и страх перед Аллахом, их надежда на обещанное вознаграждение побуждают их исправно совершать намаз, не испытывая от этого никакого стеснения в груди. Они молятся в надежде получить награду и спастись от наказания, в отличие от грешников, которые не обладают такими прекрасными качествами. Этих грешников ничто не побуждает совершать намаз, и поэтому молитва кажется им самой тяжкой и обременительной обязанностью. Что же касается смирения в намазе (хушу), то под ним подразумевается неторопливое совершение молитвы, когда человек всей душой смиряется и унижается перед Всевышним Аллахом, подчеркивая свою слабость и беспомощность, укрепляя свою веру во встречу с Господом. Вот почему Всевышний Аллах сообщил, что смиренные праведники убеждены в том, что они встретятся со своим Господом и сполна получат воздаяние за свои дела. Эти качества облегчают им выполнение религиозных обрядов и вселяют в них спокойствие во время несчастий, избавляют их от печали и отдаляют их от прегрешений. Они непременно насладятся вечным блаженством в высоких райских горницах. Но если человек не верит во встречу с Господом, то намаз становится для него тяжким бременем.