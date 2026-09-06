{واستعينوا} على ما يستقبلكم من أنواع البلاء.
وقيل: على طلب الآخرة.
{بالصبر والصلاة} أراد حبس النفس عن المعاصي.
وقيل: أراد: الصبر على أداء الفرائض.
وقال مجاهد: "الصبر الصوم، ومنه سمي شهر رمضان شهر الصبر، وذلك لأن الصوم يزهده في الدنيا، والصلاة ترغبه في الآخرة".
وقيل: الواو بمعنى على، أي: واستعينوا بالصبر على الصلاة، كما قال الله تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها} [132-طه].
{وإنها} ولم يقل وإنهما رداً للكناية إلى كل واحد منهما أي وإن كل خصلة منها.
كما قال: {كلتا الجنتين آتت أكلها} [33-الكهف] أي كل واحدة منهما.
وقيل: معناه {واستعينوا بالصبر} وإنه لكبير وبالصلاة وإنها لكبيرة، فحذف أحدهما اختصاراً، وقال المؤرج: "رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم كقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها} [34-التوبة] رد الكناية إلى الفضة لأنها أعم".
وقيل: رد الكناية إلى الصلاة لأن الصبر داخل فيها. كما قال الله تعالى: {والله ورسوله أحق أن يرضوه}[62-التوبة] ولم يقل يرضوهما لأن رضا الرسول داخل في رضا الله تعالى.
وقال الحسين بن الفضل: "رد الكناية إلى الاستعانة".
{لكبيرة} أي: لثقيلة.
{إلا على الخاشعين} يعني: المؤمنين.
وقال الحسن: "الخائفين".
وقيل: المطيعين.
وقال مقاتل بن حيان: "المتواضعين".
وأصل الخشوع السكون قال الله تعالى: {وخشعت الأصوات للرحمن} [108-طه] فالخاشع ساكن إلى طاعة الله تعالى.