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البقرة
44
2:44
۞ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ٤٤
۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٤٤
اَتَاْمُرُوْنَ
النَّاسَ
بِالْبِرِّ
وَتَنْسَوْنَ
اَنْفُسَكُمْ
وَاَنْتُمْ
تَتْلُوْنَ
الْكِتٰبَ ؕ
اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ
۟
کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو ؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے ؟
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
noor jahan
فالو
3 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 44:2
یہ آیت پڑھ کے رک گئی۔
کافی دیر تک۔
اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ
لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟
یہ بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں تھا۔
لیکن یہ میرے بارے میں بھی ہے۔
میں دوسروں کو نصیحت کرتی ہوں، خود کیسی ہوں؟
لوگوں کو قرآن پڑھنے کو کہتی ہوں میں خود کتنا پڑھتی ہوں؟
صبر کی بات کرتی ہوں، خود کتنا صبر ہے؟
وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ
جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔
یعنی کتاب پڑھتے ہو اور پھر بھی یہ ...
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2
0
Amina Bilal
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 44:2
تقریباً ساڑھے تین سال پہلے، میں نے اپنی کلاس میں شیخ سعدی کی لکھی ہوئی ایک چھوٹی سی کہانی پر پریزنٹیشن دی تھی،
اور اسی کہانی میں یہ آیت بھی ذکر کی گئی تھی۔
یہی وہ لمحہ تھا جب میرا اس آیت سے پہلا حقیقی تعارف ہوا،
اور مجھے یاد ہے کہ اس آیت کو بیان کرتے ہوئے میری آواز کانپ گئ تھی،
کیونکہ میرے اندر کچھ ہل رہا تھا، کچھ بدل رہا تھا۔
تب سے لے کر آج تک، یہ آیت میری پسندیدہ آیات میں سے ایک ہے
ایسی آیت جس پر عمل کرنے کی کوشش میں کبھی نہیں بھولتی۔
یہ...
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8
4
mamoonah tahir
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 44:2
القرآن - سورۃ نمبر 2 البقرة
آیت نمبر 44
أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَتَاۡمُرُوۡنَ النَّاسَ بِالۡبِرِّ وَتَنۡسَوۡنَ اَنۡفُسَكُمۡ وَاَنۡتُمۡ تَتۡلُوۡنَ الۡكِتٰبَؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ۞
ترجمہ:
تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟
انسان اکثر یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ د...
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9
5
Amina Bilal
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 44:2
Surat No. 2 Ayat NO. 44
'کیا تم ( دوسرے ) لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو ، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو ! کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟'
سورۃ بقرۃ کی یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کو نیک کاموں کی تلقین کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے ۔ یعنی یوں نہ ہو کہ ہم دوسروں کو تو دین سکھاتے رہیں،نیکیاں کرنے کا بولتے رہیں لیکن خود اس پہ عمل نہ کریں۔ ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ مشکل میں صبر ...
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7
1
Zeba Firdous
فالو
6 دنوں پہلے
·
حوالہ
آیت 44:2
This is only my reflection:
The verse emphasizes the hypocrisy of preaching righteousness while engaging in immoral behavior.
It's time to ask ourselves as believers if we are in the same situation. Sometimes we are very good at giving everyone advice based on the Quran and the sayings of the Prophet (pbuh), but when it comes to ourselves, we either don't follow them or our words don't match our actions.
demonstrating the absurdity of knowing...
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10
0
Alimelech Velez
فالو
23 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 44:2
SubhanAllah how often do we give people advice and encourage them to do good while we ourselves are lacking. Especially to our own kids, we often expect so much of them but we don’t practice what we’re preaching to them.
3
0
Amina Bilal
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 44:2
Around 3.5 years ago, I gave a presentation on a short story written by Sheikh Saadi in my class,
and this ayah was mentioned in that story.
That was my first proper introduction to this ayah, and i remember i found my voice shaking while presenting it because something inside me was being moved.
And since then, it has been one of my favorite ayahs and the one that I never forget to try to act upon.
The ayah that keeps me humble
The ayah that d...
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17
4
Abigail Kauppila
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 44:2
Allah سبحا نه و تعالى has put this Ayah in a part about Bani Israel. It is a total example for the believers to not fall into hypocrisy.
Hypocrisy is acting higher than you are. I used to strongly identify with the words 'Little Miss Perfect' because I tried my best in school and to impress everyone with my musical talents. I spent all my free time either at school, at work (sales associate at Gap Kids/Baby), or somewhere to practice the violin. ...
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5
1
Sameya Ali
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
سورہ 96 اور آیت 19:58، 44:2
Importance of Education in Islam
Education is a privilege. It is for the well-being for our lives, the present and the future. It is the best way to learn how to read, write, listen and communicate with others. We become a refined person. It teaches us to think better and make sound decisions.
Statistics show teens and adults have 80% chance of living longer and healthier lives. With minimal education, one can only have low income jobs or skill...
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5
2
Omodara Jellilah Adediran
فالو
5 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 44:2
The funniest thing happened to me today, I was in an Uber and a little tired as I prepared for the ride home, the driver had the radio on and was gleefully singing along to the music from the radio. It is my usual style to nicely ask for the radio to be put off but he seemed so happy that I decided to let it slide while I tried to catch a nap while ignoring his adlibs and attempts to keep up with the musician..lol. The trip ended and I wanted to ...
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17
2
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