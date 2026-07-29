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البقرة
43
2:43
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ٤٣
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣
وَاَقِیْمُوا
الصَّلٰوةَ
وَاٰتُوا
الزَّكٰوةَ
وَارْكَعُوْا
مَعَ
الرّٰكِعِیْنَ
۟
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکو (نماز میں) جھکنے والوں کے ساتھ۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
noor jahan
فالو
3 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 43:2
تین کام۔
نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ دو۔ جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔
اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
قائم کرو، صرف پڑھو نہیں۔
قائم کرنے کا مطلب وقت پر، توجہ سے، سمجھ کر، اثر کے ساتھ۔
نماز پڑھی لیکن کچھ بدلا نہیں تو شاید قائم نہیں ہوئی۔
وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
زکوٰۃ دو۔
دو ، رکھو نہیں۔
یعنی جو اللہ نے دیا، اس میں سے آگے پہنچاؤ۔ یہ تمہارا نہیں، امانت ہے۔
وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ
جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔
یعنی اکیلے نہیں ساتھ۔ جماعت۔ مل کر۔
اسلام اکیلا دین نہیں...
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2
0
tareq abed
فالو
6 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 43:4، 102:4، 30:24، 43:2، 101:4، 53:33، 32:33، 32:17، 239:2
Anyone who ponders on what Allah swt has legislated in the Quran and Sunnah will very soon come to realize that whenever Allah SWT likes for something to be done he opens all the doors to facilitate it to be done.
For example, Allah SWT loves for us to pray, so he made it easy to pray regardless of what situation you are in. If in fear, you can pray the fear prayer,. If you unsure the direction of the qiblah, you are forgiven for praying in ...
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