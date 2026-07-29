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البقرة
42
2:42
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ٤٢
وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢
وَلَا
تَلْبِسُوا
الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُوا
الْحَقَّ
وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ
۟
اور نہ گڈمڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو اور نہ چھپاؤ حق کو درآنحالیکہ تم جانتے ہو۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
noor jahan
فالو
3 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 42:2
آیت بہت چھوٹی ہے۔
لیکن بہت بھاری ہے۔
لَا تَلْبِسُوا
مت ملاؤ۔ مت پہناؤ۔
لَبَس عربی میں لباس سے ہے یعنی اوپر سے ڈھانپ دینا۔
حق کو باطل کا لباس پہنا دینا۔
یہ کیا ہوتا ہے؟
غلط بات کو اتنے اچھے انداز سے کہنا کہ لگے سچ ہے۔
سچ میں اتنی ملاوٹ کرنا کہ پہچانا نہ جائے۔
آدھا سچ بولنا جو پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔
اور دوسری بات
وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
اور حق چھپاؤ جبکہ جانتے ہو۔
جانتے ہو،پھر بھی چپ ہو۔
یہ بھی ایک گناہ ہے۔ ...
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