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البقرة
41
2:41
وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ٤١
وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًۭا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا وَإِيَّـٰىَ فَٱتَّقُونِ ٤١
وَاٰمِنُوْا
بِمَاۤ
اَنْزَلْتُ
مُصَدِّقًا
لِّمَا
مَعَكُمْ
وَلَا
تَكُوْنُوْۤا
اَوَّلَ
كَافِرٍۭ
بِهٖ ۪
وَلَا
تَشْتَرُوْا
بِاٰیٰتِیْ
ثَمَنًا
قَلِیْلًا ؗ
وَّاِیَّایَ
فَاتَّقُوْنِ
۟
اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ اور صرف میرا تقویٰ اختیار کرو۔ مجھ ہی سے بچتے رہو !
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Maliha Khan
فالو
31 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 41:2
"And be mindful of Me." The greatest secret of being closer to Allah and earn peace of heart and certainty lies here. May Allah grant us this mindfulness of Him. Ameen.
7
0
Razia Zahra
فالو
4 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 2:2-5، 41:2، 5:62
In the Name of Allah the Most Gracious, the Most Merciful,
I am currently in a position whereby I cannot do so much note-taking. Usually I have been doing taddabur whilst reading the Qur’an. However, it’s been some time that I have not spent as much time ‘listening’ to the Qur’an. So I decided to listen to the Qur’an and ponder upon it’s meaning.
At the beginning of Surah Al Baqara, two ayats not so far apart from each other struck me particu...
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17
2
tareq abed
فالو
8 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 41:2
Meaning dont be the first among the children of Israel to deny it, as the kuffar of quraish denied it before them
1
0
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