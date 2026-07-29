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البقرة
39
2:39
والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٣٩
وَالَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
وَكَذَّبُوْا
بِاٰیٰتِنَاۤ
اُولٰٓىِٕكَ
اَصْحٰبُ
النَّارِ ۚ
هُمْ
فِیْهَا
خٰلِدُوْنَ
۟۠
اور جو کفر کریں گے وہ آگ والے (جہنمی) ہوں گے اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
noor jahan
فالو
4 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 39:2
پچھلی آیت میں تھا ہدایت پر چلو، ڈر نہیں، غم نہیں۔
اور اب دوسرا راستہ
انکار کیا۔ جھٹلایا۔
اَصْحٰبُ النَّارِ : آگ والے۔
خٰلِدُوْنَ : ہمیشہ کے لیے۔
قرآن میں جنت اور جہنم ہمیشہ ساتھ آتے ہیں۔
کیوں؟
تاکہ بھولیں نہیں، دو راستے ہیں۔ ہمیشہ۔ ہر لمحے۔ ہر انتخاب میں۔
كَذَّبُوْا : جھٹلایا۔
انکار اور جھٹلانا الگ ہے۔
انکار، نہیں مانتا۔
جھٹلانا : جانتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بھی کہتا ہے جھوٹ ہے۔
یہ زیادہ بڑی بات ہے۔
میں نے اپنے آپ سے پوچھا
کیا میں کبھی کچھ جانتے ...
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