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تفسیر: البقرة 2:37
البقرة
37
2:37
فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ٣٧
فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتٍۢ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٧
فَتَلَقّٰۤی
اٰدَمُ
مِنْ
رَّبِّهٖ
كَلِمٰتٍ
فَتَابَ
عَلَیْهِ ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
التَّوَّابُ
الرَّحِیْمُ
۟
پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کرلی۔ یقیناً وہی تو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا۔
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Al-Sa'di
آپ 2:37 سے 2:38 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Адам выучил слова покаяния, которые Аллах внушил ему. Это были слова: «Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон» (7:23). Адам признал свое прегрешение и попросил Аллаха о прощении, и Господь принял его покаяние и помиловал его. Аллах всегда принимает покаяния тех, кто раскаивается в грехах и возвращается на путь своего Господа, и это божественное качество проявляется в двух формах. Вначале Аллах вдохновляет раба на покаяние, а затем принимает его покаяние, когда тот выполняет все его условия и требования. Аллах является Милосердным Господом, и божественное милосердие также проявляется в том, что Аллах вдохновляет Своих рабов на покаяние и прощает им прегрешения.