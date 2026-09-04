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تفسیر: البقرة 2:36
البقرة
36
2:36
فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ٣٦
فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّۭ وَمَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍۢ ٣٦
فَاَزَلَّهُمَا
الشَّیْطٰنُ
عَنْهَا
فَاَخْرَجَهُمَا
مِمَّا
كَانَا
فِیْهِ ۪
وَقُلْنَا
اهْبِطُوْا
بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ ۚ
وَلَكُمْ
فِی
الْاَرْضِ
مُسْتَقَرٌّ
وَّمَتَاعٌ
اِلٰی
حِیْنٍ
۟
پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے۔ ) اور ہم نے کہا تم سب اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔ اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا
] شهیتان تووشی زهلهو تاوانی كردن [
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ
] وه دهری كردن له ژیانی خۆشی بهههشت بهوهی كه له دهرهوهی دهرگای بهههشت پێیانی وت لهم داره بخۆن وه ئهگهر لێی بخۆن ئێوه ئیتر بۆ ههمیشهیی ئهژین، فێڵی لێ كردن و وهسوهسهی بۆ دروست كردن [
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
] خوای گهوره ئهمری كرد ئهی ئادهم لهگهڵ حهوادا دابهزنه سهر زهوی و له بهههشت دهرچن وه له نهوهكانی تۆدا ههندێكتان ئهبن به دوژمنی ههندێكی ترتان [
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٣٦)
] لهسهر زهویشدا نیشتهجێ ئهبن وه ئهوهی كه پێویست بكات له خواردن و خواردنهوهو جل و بهرگ و پۆشاك بۆتان ههیه تا كاتی مردن یاخود تا ڕۆژی قیامهت.