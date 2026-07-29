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البقرة
27
2:27
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولايك هم الخاسرون ٢٧
ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ٢٧
الَّذِیْنَ
یَنْقُضُوْنَ
عَهْدَ
اللّٰهِ
مِنْ
بَعْدِ
مِیْثَاقِهٖ ۪
وَیَقْطَعُوْنَ
مَاۤ
اَمَرَ
اللّٰهُ
بِهٖۤ
اَنْ
یُّوْصَلَ
وَیُفْسِدُوْنَ
فِی
الْاَرْضِ ؕ
اُولٰٓىِٕكَ
هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ
۟
جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے (ساتھ کیے ہوئے) عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد۔ اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
noor jahan
فالو
5 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 27:2
تین کام بتائے جو فاسقوں کی پہچان ہے۔
پہلا، اللہ کا عہد توڑنا۔
کون سا عہد؟ وہ عہد جو روح کی دنیا میں ہوا ، اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا، ہاں۔
یہ عہد ہم میں سے ہر کوئی لا کر آیا ہے۔ پھر بھول گئے۔
دوسرا، جو جوڑنے کا حکم تھا وہ کاٹنا۔
رشتے، تعلقات، محبتیں، اللہ نے جوڑنے کو کہا۔
لیکن یہ لوگ کاٹتے ہیں۔
میں نے سوچا میرے کوئی رشتے ٹوٹے ہوئے تو نہیں؟ جن کو جوڑنا مجھ پر تھا لیکن میں نے نہیں جوڑا؟
تیسرا، زمین میں فساد
اُولٰۗىِٕكَ ...
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2
0
Tahira Fatima
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 27:2
اگر ہم اس آیت پر تدبر کریں، تو محسوس ہوگا کہ اللہ نے انسان کے تین سب سے خطرناک گناہوں کا ذکر کیا ہے، جو اس کی تباہی کی جڑ ہیں:
1) اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑنا۔ یعنی دین سے روگردانی کرنا، احکامِ الٰہی کو پس پشت ڈالنا۔
2) انسانوں کے باہمی تعلقات توڑنا (قطع رحمی)۔ جس سے معاشرتی بے حسی، نفرت اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔
3) زمین میں فساد پھیلانا۔ جو بدامنی، ظلم اور بے انصافی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔
یہ تینوں برائیاں ایسی ہیں کہ اگر کوئی معاشرہ ان م...
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6
4
Tanzim Faruque Aditi (sister)
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 27:2
Ayats 26-39
Allah tells us to reflect on our own lives as His sign. And His mercy and hope on us is evident when He says 'He is the One Who created everything in the earth for you. Then He turned towards the heaven, forming it into seven heavens'.
Then He informs us about the story of Adam AS since before his existence and this makes me realise how favorable Allah is about us and how dear we are to Him. He holds all the knowledge over everythin...
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2
2
ekaterina myachina
فالو
14 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 25:2-27
A Promise, A Test, A Consequence
Reading Al-Baqarah (2:25-27) through the Hadith
There is a quiet sequence in these ayahs.
You are first shown where you are being led… (2:25 - a promise)
then how people respond along the way… (2:26 - a test)
and finally what that response becomes over time. (2:27 - a consequence)
It begins by opening something ahead of you — not fear this time, but promise:
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَ...
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4
0
tareq abed
فالو
8 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 30:2-33، 34:2-27
When reading this short passage we see the angels , whom Allah speaks to directly and are able to witness the world which is currently unseen to us , were not able to see the wisdom of Adams creation and inheritance of the earth when their assessment, which proved correct , is that his offsprings will cause corruption on earth and spill blood. Allah made it clear there is a greater wisdom in his creation than meets the eye that only the All knowi...
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5
0
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