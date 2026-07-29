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البقرة
254
2:254
يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ٢٥٤
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌۭ لَّا بَيْعٌۭ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌۭ وَلَا شَفَـٰعَةٌۭ ۗ وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٢٥٤
یٰۤاَیُّهَا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْۤا
اَنْفِقُوْا
مِمَّا
رَزَقْنٰكُمْ
مِّنْ
قَبْلِ
اَنْ
یَّاْتِیَ
یَوْمٌ
لَّا
بَیْعٌ
فِیْهِ
وَلَا
خُلَّةٌ
وَّلَا
شَفَاعَةٌ ؕ
وَالْكٰفِرُوْنَ
هُمُ
الظّٰلِمُوْنَ
۟
اے اہل ایمان ! خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آدھمکے جس میں نہ کوئی خریدو فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی تو ظالم ہیں
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Abu Musa Hafiz Mustaqeem
فالو
19 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 254:2
سورۃ نمبر 2 البقرة
آیت نمبر 254
Quran to Ehl-e-Imaan Series (7th Time — 7/89)
Subject: اللّہ کی راہ میں خرچ، قیامت کی سنگینی اور اس کی تیاری
يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنۡفِقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنٰكُمۡ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ يَّاۡتِىَ يَوۡمٌ لَّا بَيۡعٌ فِيۡهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالۡكٰفِرُوۡنَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ۞
ترجمہ:
اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمھیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خ...
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4
0
Maryam Nazar
فالو
4 سال پہلے
·
حوالہ
سورہ 2 اور آیت 9:63-10، 35:47، 270:2، 261:2-262، 3:2، 254:2، 76:19، 265:2، 16:64، 274:2
The fruit that a plant bears depends on the seed that we sow.When allah provides us with seeds,we have to nurture and water it in a good fertile soil so that it produces lot and lot of fruits,flowers and seeds.
Throughout our lives Allah is constantly planting seeds of faith in our life and calling us to also plant seeds of faith in the lives of others, on an ongoing basis.
Remember —a farmer who plants good quality seeds,in a highly fertile so...
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17
1
Nadrah
فالو
5 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 254:2
In this verse, Allah said to spend from the rizq Allah gave us before the Day comes. When it's time, nothing will and can help me but myself. Plus, if I were to think of it, nothing is ever mine. Everything I have is from Allah, and everything is His. It does look as if I lose my money and wealth, but I must remember that Allah promised us that He would replace it with something better in the Hereafter. When you give (infaq) some of your possess...
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6
2
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