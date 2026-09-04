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تفسیر: البقرة 2:25
البقرة
25
2:25
وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هاذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون ٢٥
وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍۢ رِّزْقًۭا ۙ قَالُوا۟ هَـٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَـٰبِهًۭا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌۭ مُّطَهَّرَةٌۭ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٥
وَبَشِّرِ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ
اَنَّ
لَهُمْ
جَنّٰتٍ
تَجْرِیْ
مِنْ
تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ؕ
كُلَّمَا
رُزِقُوْا
مِنْهَا
مِنْ
ثَمَرَةٍ
رِّزْقًا ۙ
قَالُوْا
هٰذَا
الَّذِیْ
رُزِقْنَا
مِنْ
قَبْلُ ۙ
وَاُتُوْا
بِهٖ
مُتَشَابِهًا ؕ
وَلَهُمْ
فِیْهَاۤ
اَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ
وَّهُمْ
فِیْهَا
خٰلِدُوْنَ
۟
اور بشارت دے دیجیے (اے نبی ﷺ !) ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پر (یعنی کھانے کے لیے) وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے۔ اور ان کے لیے اس (جنت) میں نہایت پاکباز بیویاں ہوں گی۔ اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
] وه مژده بده بهو كهسانهی كه ئیمانیان هێناوهو كردهوهی چاكیان كردووه كه ئهوانه له بهههشتدا كۆمهڵێك باخ و بێستانیان بۆ ههیه كه ئاو به ژێریدا ئهڕوات [
كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
] ههر كاتێك له بهههشتدا رزق و بهرههم و میوهیهكیان پێ بدرێ ئهڵێن: ئێمه پێشتر ئهمهمان خواردووه، یان له دونیادا ئهمهمان خواردووه كاتێك كه ئهیبینن وا ئهزانن ههمان میوهی دونیایه، بهڵام كه دهیخۆن نه تامی نه بۆنی نه ڕهنگی نه قهبارهی لێك ناچێت بهڵكو ههمووی لێك جیاوازه وه لهوه باشتریان ئهدهنێ [
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
] وه له بهههشتیشدا ئافرهتی پاككراویان بۆ ههیه كه تووشی حهیزو نیفاس و ههموو پیسیهكانی تر نابن كه له دونیادا ئافرهت ههیهتی ئهوان نیانهو پاككراون [
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥)
] وه ئهوان له بهههشتدا به ههمیشهیی و نهمری تیایدا ئهمێننهوه.