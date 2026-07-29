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البقرة
22
2:22
الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ٢٢
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًۭا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءًۭ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًۭا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًۭا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٢
الَّذِیْ
جَعَلَ
لَكُمُ
الْاَرْضَ
فِرَاشًا
وَّالسَّمَآءَ
بِنَآءً ۪
وَّاَنْزَلَ
مِنَ
السَّمَآءِ
مَآءً
فَاَخْرَجَ
بِهٖ
مِنَ
الثَّمَرٰتِ
رِزْقًا
لَّكُمْ ۚ
فَلَا
تَجْعَلُوْا
لِلّٰهِ
اَنْدَادًا
وَّاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ
۟
جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس (پانی) کے ذریعے سے (زمین سے) ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ تو ہرگز اللہ کے مدمقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ ّ َ
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
noor jahan
فالو
5 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 22:2
یہ آیت پڑھ کے باہر دیکھنے کو جی چاہا۔
اللہ نے تین چیزیں گنائیں —
زمین — جس پر ہم چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں۔ اتنی stable کہ ہمیں احساس تک نہیں۔
آسمان — بغیر ستونوں کے چھت۔ کبھی گری؟ نہیں۔
بارش — اوپر سے آتی ہے، زمین میں جاتی ہے، پھل بن کر نکلتی ہے۔
ہم نے اس سب کے لیے کیا کیا؟
کچھ نہیں۔
یہ سب ہمارے مانگنے سے پہلے دے دیا گیا۔
پھر آخر میں کہا —
فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔
تو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ — جبکہ تم ...
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2
0
Tahira Fatima
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 22:2
'الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا'
(جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا)
اللہ تعالٰی نے زمین کو ہمارے لیے ایسا بچھونا بنایا جس پر ہم نہ صرف رہتے ہیں بلکہ آرام کرتے ہیں، چلتے ہیں، اگاتے ہیں، دفن ہوتے ہیں، اور جیتے ہیں۔
یہ بچھونا صرف جسم کے لیے نہیں، بلکہ روح کے سکون کے لیے بھی ہے۔ جیسے بچے کے نیچے نرم چادر ماں کے ہاتھوں سے بچھائی جاتی ہے، ویسے ہی رب نے اس زمین کو نہایت حکمت اور رحمت سے ہمارے لیے بچھایا۔
جب اللہ فرماتا ہے:
'جَعَلَ لَكُمُ ...
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5
4
Dr Maryam Fayyaz
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 22:2
﷽
The earth stretches out beneath me, a stable, constant place to live, to work, to grow,
and above it, the sky stands vast and protective, wrapping around all of creation.
Every drop of rain that falls is a mercy, a gift sent from above,
feeding the land, filling rivers, and nourishing the plants that provide food for us.
It's so easy to take for granted, yet when I pause to reflect,
I feel how all of this is part of Allah’s care—
how we...
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18
3
Sol Fiamante
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 22:2
voi coloro che non ci credete avete la scelta di fare quello che volete ma alla fine le vostre scelte vi porteranno nel mondo delle tenebre avete ancora tempo per le scelte giuste e andrete nel mondo della luce.
1
1
Sherene Mansor
فالو
3 سال پہلے
·
حوالہ
سورہ 1 اور آیت 2:3-6، 22:2، 255:2، 171:4-172
I used to skip the parts of the Quran that described Allaah SWT.
I would focus on those parts that i thought were important; the rules and basically what was expected of me.
Till I discovered a beautiful world;
The world of knowing Allah SWT.
'The Jewels of the Quran' by Muhammad Abul Quasem, took my study of the Quran to a definitive turn. In this book, the author simplified the writings of Imam Al Ghazali rahimahullah. This was my first int...
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8
8
ekaterina myachina
فالو
14 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 21:2-24
What follows from being created?
Reading Al-Baqarah (2:21-24) through the Hadith
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ… ﴿٢١﴾
“O mankind, worship your Lord…” (2:21)
After describing the different ways people respond to guidance,
the Qur’an shifts in a noticeable way.
It no longer speaks about people—it begins to address them directly:
“O mankind”.
This call is not limited to a specific group,
nor confined to a particular moment.
It is o...
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11
0
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