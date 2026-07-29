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البقرة
202
2:202
اولايك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ٢٠٢
أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌۭ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢٠٢
اُولٰٓىِٕكَ
لَهُمْ
نَصِیْبٌ
مِّمَّا
كَسَبُوْا ؕ
وَاللّٰهُ
سَرِیْعُ
الْحِسَابِ
۟
ان ہی لوگوں کے لیے حصہّ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے
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Minela H
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 201:2-202
Our Lord! Give us in this world that which is good and in the Hereafter that which is good, and save us from the torment of the Fire!' (2 :201)
We tend to often, when we think of (this world) look for 'who has more' of something but when it comes to deen we often look for those or think of those 'who know less' than us or have less than us in ilm or tawakul or taqwa and so on. When making duas we forget that this world can end any second, someti...
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