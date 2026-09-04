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تفسیر: البقرة 2:20
البقرة
20
2:20
يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير ٢٠
يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَـٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٢٠
یَكَادُ
الْبَرْقُ
یَخْطَفُ
اَبْصَارَهُمْ ؕ
كُلَّمَاۤ
اَضَآءَ
لَهُمْ
مَّشَوْا
فِیْهِ ۙۗ
وَاِذَاۤ
اَظْلَمَ
عَلَیْهِمْ
قَامُوْا ؕ
وَلَوْ
شَآءَ
اللّٰهُ
لَذَهَبَ
بِسَمْعِهِمْ
وَاَبْصَارِهِمْ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
عَلٰی
كُلِّ
شَیْءٍ
قَدِیْرٌ
۟۠
قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں۔ جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں۔ اور جب ان پر تاریکی طاری ہوجاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کرلیتا۔ یقیناً اللہ ہرچیز پر قادر ہے۔
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Al-Sa'di
Всевышний сравнил лицемеров с человеком, который попал под обильный ливень и оказался окутан сразу несколькими мраками - мраками ночи, облаков и дождя. Он слышит громовые раскаты и видит яркий блеск молний, свет которых позволяет ему двигаться в кромешной тьме. Но стоит молнии погаснуть, как он останавливается и прекращает путь. В таком же положении находятся лицемеры. Когда они слышат коранические аяты, повеления и запреты, обещания и угрозы, они затыкают уши пальцами и отворачиваются от этих повелений и запретов, добрых обещаний и суровых угроз. Коранические угрозы вселяют в них страх, а обещания доставляют им беспокойство, и поэтому они делают все возможное, чтобы отвернуться от них. Им ненавистны мудрые откровения подобно тому, как громовые раскаты ненавистны попавшему под сильный ливень. Этот человек затыкает уши пальцами, испытывая страх перед смертью, и у него есть шанс спастись. Однако такого шанса нет у лицемеров, потому что Всевышний Аллах объемлет их со всех сторон своим могуществом и знанием. Они не смогут сбежать от Него, ибо каждый их поступок будет сохранен Аллахом, и они получат воздаяние сполна. Они поражены духовной глухотой, немотой и слепотой, и перед ними закрыты пути, ведущие к правой вере. А если бы Аллах пожелал, то они лишились бы слуха и зрения физически. Такими словами Аллах устрашает лицемеров и предостерегает их от наказания в мирской жизни. Пусть же они убоятся этого наказания и хотя бы частично отрекутся от своих злодеяний и лицемерия, ведь Аллах властен над всем сущим, и для Него нет ничего невозможного. И если Он пожелает свершить задуманное, то ничто уже не помешает Ему и не окажет ему сопротивление. Этот и другие, похожие аяты опровергают воззрения кадаритов, которые считают, что человеческие деяния не зависят от воли Аллаха. Однако человеческие деяния тоже являются сущими творениями, и Всемогущий Аллах властен над всем сущим.