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البقرة
20
2:20
يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير ٢٠
يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَـٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٢٠
یَكَادُ
الْبَرْقُ
یَخْطَفُ
اَبْصَارَهُمْ ؕ
كُلَّمَاۤ
اَضَآءَ
لَهُمْ
مَّشَوْا
فِیْهِ ۙۗ
وَاِذَاۤ
اَظْلَمَ
عَلَیْهِمْ
قَامُوْا ؕ
وَلَوْ
شَآءَ
اللّٰهُ
لَذَهَبَ
بِسَمْعِهِمْ
وَاَبْصَارِهِمْ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
عَلٰی
كُلِّ
شَیْءٍ
قَدِیْرٌ
۟۠
قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں۔ جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں۔ اور جب ان پر تاریکی طاری ہوجاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کرلیتا۔ یقیناً اللہ ہرچیز پر قادر ہے۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
noor jahan
فالو
5 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 20:2
یہ آخری آیت نے تو رلا دیا تھوڑا۔
چمک آئے تو چلتے ہیں۔ اندھیرا ہو تو رک جاتے ہیں۔
یہ زندگی ہے نا۔
جب سب ٹھیک ہو تو اللہ یاد رہتا ہے، نماز ہوتی ہے، قرآن کھلتا ہے۔ جب مشکل آئے تو سب بند۔
یہ منافقین کی کہانی نہیں کہیں نہ کہیں میری بھی کہانی ہے۔
لیکن آخر میں
وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ۔
اللہ چاہتا تو سب لے لیتا۔
لیکن نہیں لیا۔
کیوں؟
شاید ابھی موقع ہے۔ ابھی وقت ہے۔ ابھی واپسی ہو سکتی ہے۔
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَ...
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3
1
sabah firdous
فالو
5 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 20:2
Sometimes we rely too heavily on outside sources for example, if I want to be wealthy, I try to earn more or get a better job. If I want to be a better muslim, I pray and fast more. If I want to build a family, I work harder to find a spouse. What we forget is, that for each blessing there is an external source and an internal source. There is light and there is sight. There is sound and there is hearing. There is happiness and there's contentmen...
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19
4
tareq abed
فالو
8 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 19:2-20
A rainstorm overall brings goodness, though the darkness in the sky is uncertainty, and the thunder causes fear, while the lightning brings light to the dark sky. The munafiq is in this state with his belief, between the darkness of uncertainty and confusion and doubt, the thunder of fear over their own interests and how Islam might compromise that, along with the fear of having to make sacrifices for the religion, and ocassionally they get the ...
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8
0
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