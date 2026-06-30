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البقرة
2
2:2
ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٢
ذَٰلِكَ ٱلْكِتَـٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًۭى لِّلْمُتَّقِينَ ٢
ذٰلِكَ
الْكِتٰبُ
لَا
رَیْبَ ۛۖۚ
فِیْهِ ۛۚ
هُدًی
لِّلْمُتَّقِیْنَ
۟ۙ
یہ الکتاب ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔
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Tafseer Jalalayn
﴿ذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ هَذَا ﴿ٱلۡكِتَـٰبُ﴾ الَّذِي يَقْرَؤُهُ مُحَمَّد ﴿لَا رَیۡبَۛ﴾ لَا شَكَّ ﴿فِیهِۛ﴾ أَنَّهُ مِنْ عِنْد اللَّه وَجُمْلَة النَّفْي خَبَر مُبْتَدَؤُهُ ذَلِك وَالْإِشَارَة بِهِ لِلتَّعْظِيمِ ﴿هُدࣰى﴾ خَبَر ثَانٍ أَيْ هَادٍ ﴿لِّلۡمُتَّقِینَ ٢﴾ الصَّائِرِينَ إلَى التَّقْوَى بِامْتِثَالِ الْأَوَامِر وَاجْتِنَاب النَّوَاهِي لِاتِّقَائِهِمْ بِذَلِكَ النَّار