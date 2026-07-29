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البقرة
187
2:187
احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسايكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذالك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون ١٨٧
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌۭ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌۭ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧
اُحِلَّ
لَكُمْ
لَیْلَةَ
الصِّیَامِ
الرَّفَثُ
اِلٰی
نِسَآىِٕكُمْ ؕ
هُنَّ
لِبَاسٌ
لَّكُمْ
وَاَنْتُمْ
لِبَاسٌ
لَّهُنَّ ؕ
عَلِمَ
اللّٰهُ
اَنَّكُمْ
كُنْتُمْ
تَخْتَانُوْنَ
اَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ
عَلَیْكُمْ
وَعَفَا
عَنْكُمْ ۚ
فَالْـٰٔنَ
بَاشِرُوْهُنَّ
وَابْتَغُوْا
مَا
كَتَبَ
اللّٰهُ
لَكُمْ ۪
وَكُلُوْا
وَاشْرَبُوْا
حَتّٰی
یَتَبَیَّنَ
لَكُمُ
الْخَیْطُ
الْاَبْیَضُ
مِنَ
الْخَیْطِ
الْاَسْوَدِ
مِنَ
الْفَجْرِ ۪
ثُمَّ
اَتِمُّوا
الصِّیَامَ
اِلَی
الَّیْلِ ۚ
وَلَا
تُبَاشِرُوْهُنَّ
وَاَنْتُمْ
عٰكِفُوْنَ ۙ
فِی
الْمَسٰجِدِ ؕ
تِلْكَ
حُدُوْدُ
اللّٰهِ
فَلَا
تَقْرَبُوْهَا ؕ
كَذٰلِكَ
یُبَیِّنُ
اللّٰهُ
اٰیٰتِهٖ
لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ
یَتَّقُوْنَ
۟
حلال کردیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بےحجاب ہونا اپنی بیویوں سے وہ پوشاک ہیں تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے اور تمہیں معاف کردیا تو اب تم ان کے ساتھ تعلق زن و شو قائم کرو اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہوجائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری (رات کی) سیاہ دھاری سے پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو یہ اللہ کی (مقرر کی ہوئی) حدود ہیں پس ان کے قریب بھی مت جاؤ اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کرسکیں
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Iraj Marjan
فالو
23 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 187:2
خیط اسود سے خیط ابیض تک کا سفر
رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے روحانی اور بدنی ضروریات کی تکمیل کے اوقات کار متعین کئے ہیں۔ جب اندھیرا چھائے تو بدنی ضروریات کو پورا کرو اور جب روشنی ظاہر ہونے لگے تو اپنی روح کی نشو نما میں لگ جاؤ۔ پر یہ صرف رمضان تک ہی محدود نہیں، کیونکہ انسان کی زندگی ایسے ہی اندھیروں اور اجالوں کا مجموعہ ہے۔ پر ہمارا ان اندھیروں اور اجالوں کی طرف کیا ردعمل ہوتا ہے؟ یہ ردعمل عموماً رمضان سے برعکس ہوتا ہے۔ اور رمضان ہمیں یہ س...
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3
2
Ilham Amin
فالو
17 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 61:2، 187:2
#RamadanTaughtMe
that we eat to worship.
"...˹You may˺ eat and drink until you see the light of dawn breaking the darkness of night, then complete the fast until nightfall..."
I have learnt many lessons over the years from Ramadan, but one lesson that stood out to me this year was the purpose of food. Ramadan was structured in a perfect way to aid worship. We begin our first meal of the day at Suhur, and that provides nourishment for the entir...
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22
0
Tulayhah Tafsir Translations
فالو
20 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 187:2
Allah devotes five ayaat in surah al-Baqarah [183-187] to the rulings of Ramadan. He mentions the last of these rulings and then concludes, saying
[وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ]
"... and do not approach your wives while you are making i'tikaaf in the mosques. These are Allah's limits, so do not come ...
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5
0
Fawzia Salahuddin
فالو
45 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 187:2
Subhan Allah - Such a beautiful ayah explaining spousal intimacy. Not once, not twice but 3 times Allah mentions intimacy between spouses using the words ٱلرَّفَثُ (to say things without restriction, to talk sensually, to talk alone and uncensored with your wife) and لِبَاسٌۭ (garments & covers that are extremely close to the body) and تُبَـٰشِرُوهُنَّ ( bashr i.e skin contact). How poetic and elegant is the language of the Quran? To describe th...
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19
1
Maryam Nazar
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 26:7، 187:2
RAMADAN MUBARAK
Alhamdulillah that Allah blessed us all to reach the month of Ramadan...As i was reading the translation of Surah Baqarah ,i reached this verse and was thinking ; along with rulings of Ramadan Allah is saying us that spouses are clothing for each other. How beautifully Allah tailored it !!! SUBHANALLAH
Barakallah..💖💖💖 Many sisters and brothers already explained ,how one can be garment for their spouse ; just as clothing cove...
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9
5
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