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البقرة
186
2:186
واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليومنوا بي لعلهم يرشدون ١٨٦
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٦
وَاِذَا
سَاَلَكَ
عِبَادِیْ
عَنِّیْ
فَاِنِّیْ
قَرِیْبٌ ؕ
اُجِیْبُ
دَعْوَةَ
الدَّاعِ
اِذَا
دَعَانِ ۙ
فَلْیَسْتَجِیْبُوْا
لِیْ
وَلْیُؤْمِنُوْا
بِیْ
لَعَلَّهُمْ
یَرْشُدُوْنَ
۟
اور (اے نبی ﷺ !) جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو (ان کو بتا دیجیے کہ) میں قریب ہوں میں تو ہر پکار نے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی (اور جہاں بھی) وہ مجھے پکارے پس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Fariha Guncha
فالو
9 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 186:2
فریحہ غنچہ کے قلم سے: عرفہ کا دن
جب ہر کوئی آپ سے اصرار کر رہا ہو کہ اپنی تمام خواہشات کی ایک فہرست بنا لیں، کہ عرفہ کے دن کے لیے دعاؤں کی لسٹ تیار کر لیں، تو ایسے میں میری ایک مختلف رائے ہے۔ یا شاید مختلف نہیں، بس ذرا منفرد ہے۔
آپ اپنی فہرست ضرور بنائیے۔ ہر چیز مانگیے۔ اس نے خود ہی تو مانگنے کا حکم دیا ہے اور دعا تو عین عبادت ہے۔
لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فہرست آپ کو اس اصل منظر سے غافل کر دے جو اس وقت رونما ہو رہا ہوتا ہے۔
**آپ اللہ کے سام...
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12
1
Tahira Fatima
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 186:2
'مما!'
بس یہ ایک لفظ جب میرے بچے شرارتوں کے بعد مجھے بلاتے ہیں تو میرا دل پگھل جاتا ہے۔ ان کی غلطیوں پر کیسی ناراضگی، کیسا غصہ؟ بس ان کی آواز سنتے ہی ساری تھکن اتر جاتی ہے، اور میں ان کی محبت میں مجبور ہو کر انہیں گلے لگا لیتی ہوں۔
آپ نے کبھی سوچا ہم بھی تو ایسے ہیں۔۔۔ غلطیاں کرتے ہیں، بھٹک جاتے ہں، نافرمانی بھی کر بیٹھتے ہیں… لیکن جب پلٹ کر کہتے ہیں 'یا اللہ!' تو کیا ہمارا رب بھی ایسے ہی ہمیں اپنی رحمت میں نہیں سمیٹ لیتا ہوگا؟
اللہ خود کہتا ہے:
...
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4
4
Fariha Guncha
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 10:35، 186:2
'قلم اور الفاظ کبھی کبھار وہ واحد ساتھی ہوتے ہیں جن سے ہم اپنے خیالات بانٹ سکتے ہیں۔
میرے لیے، الفاظ ایک مادی حقیقت ہیں اور ان کی بھی ایک زندگی ہے؛ جیسے ہی وہ ادا ہوتے ہیں یا قلم بند ہوتے ہیں، وہ ذہنوں، دلوں میں اور
'کتابِ اعمال میں ایک اپنا مقام اور حصہ بنا لیتے ہیں۔
یہ کہنا کچھ عجیب سا لگ سکتا ہے، مگر لکھاریوں کے لیے یہ ایک عام بات ہے۔ لکھاری اپنے الفاظ کے بارے میں حساس ہوتے ہیں اور ہر لفظ کے ساتھ مکمل احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔
جب میں ی...
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6
2
zohaib israr
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 186:2
اس آیت میں اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو میں دور نہیں ہوں قریب ہوں کتنا کریم ہے میرا رب کتنا مہربان ہے جو اپنے بندوں کو تسلی دے رہا ہےکے تم اکیلے نہیں ہو میں ساتھ ہوں اور تم کو سنتا ہوں اور صرف سنتا نہیں ہوں جواب بھی دیتا ہوں اور کریم رب کیسے جواب دیتا ہے انسان تھوڑا سا غور کرے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ انسان کے دماغ میں جو خدشات جنم لے رہے ہوتے ہیں جو شیطان وسوسے دلا رہا ہوتا ہے دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے
تو بندا رات ...
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20
3
قرآن ریفلیکٹ اردو
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 185:2-186
**🌙 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عزیز قرآن ریفلیکٹ فیملی،**
جیسے جیسے رمضان کی خوشبو ہماری روح کو مہکا رہی ہے، ہمیں یہ خوشخبری دینے میں بے حد مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ اس بابرکت مہینے کا ہمارا **موضوع** ہے:
💭 **قرآنی دعائیں**
اللہ تعالیٰ ہمیں نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اوپر دی گئی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رمضان اور روزے کا گہرا تعلق دعاؤں سے ہے۔ یہ مہینہ خاص طور پر **دعا، م...
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10
2
قرآن ریفلیکٹ اردو
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 26:83، 183:2-186
**السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،**
**قرآن ریفلیکٹرز!** 🌙🌙🌙☪️☪️☪️📖📖📖
رمضان المبارک تیزی سے قریب آ رہا ہے، ان شاء اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسے پورے جوش و خلوص کے ساتھ گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
بے شک، رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ ایسا کرنا نہ صرف رمضان میں ایک اچھے انداز میں داخل ہونے کا بہترین طریقہ ہے بلکہ یہ اخلاص کی بھی علامت ہے۔ 📿📿📿📿📿📿
امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا:
*'بے ش...
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8
3
aira Fatima
فالو
گزشتہ ہفتے
·
حوالہ
آیت 60:40، 186:2
Today I was reading the chapter on supplications from The Disease and The Cure, and I realized something about myself.
I have spent years making du’a, but I never really stopped to learn how Allah loves to be asked.
When we apply for a job, we spend hours making our resume look perfect. We change the format, improve every sentence, and make sure it fits what the employer is looking for.
But when it comes to asking Allah the One who owns everyt...
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15
2
Fariha Guncha
فالو
9 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 186:2
Arafah through Fariha Guncha's lens
When everyone is urging you to list out whatever you want. To make a dua list for Arafah, but I have a different opinion. Or maybe not different. Just distinct.
Make your list. Ask for everything. He said to ask and dua is worship.
But don’t let the list make you miss what is actually happening.
You are standing before Allah.
Not before a door.
Not before a system that processes requests.
Before Him.
...
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11
0
Hasan Zahid
فالو
10 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 186:2
We do not heal the heart by force. Its core is three movements that reshape us from within.
Istighfār is honest housekeeping. Sin does more than leave a mark in a ledger; it leaves a film over our perception. It trains the self to excuse itself and to resent reminders. Seeking forgiveness is a return to truth, a confession that a gift was misused, a limit crossed, a reliance forgotten. That admission restores dignity and clears the lens through w...
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13
1
Hammad Fahim
فالو
13 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 186:2
One of the aspects of Ramadan that should stay with us, is the habit of making dua. The verse, although cited within the context of Ramadan, is not to be understood as only exclusive to Ramadan. Allah always responds. He is always near. So just like Ramadan, when we made earnest supplications, make it a habit to make dua. Every morning and every night. Before you sleep:
Speak to Allah.
Tell Him about what broke you today.
Tell Him about the sin...
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37
7
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