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البقرة
185
2:185
شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ١٨٥
شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًۭى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍۢ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍۢ فَعِدَّةٌۭ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥
شَهْرُ
رَمَضَانَ
الَّذِیْۤ
اُنْزِلَ
فِیْهِ
الْقُرْاٰنُ
هُدًی
لِّلنَّاسِ
وَبَیِّنٰتٍ
مِّنَ
الْهُدٰی
وَالْفُرْقَانِ ۚ
فَمَنْ
شَهِدَ
مِنْكُمُ
الشَّهْرَ
فَلْیَصُمْهُ ؕ
وَمَنْ
كَانَ
مَرِیْضًا
اَوْ
عَلٰی
سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ
مِّنْ
اَیَّامٍ
اُخَرَ ؕ
یُرِیْدُ
اللّٰهُ
بِكُمُ
الْیُسْرَ
وَلَا
یُرِیْدُ
بِكُمُ
الْعُسْرَ ؗ
وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا
اللّٰهَ
عَلٰی
مَا
هَدٰىكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ
۟
رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے (یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو) اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کرلے دوسرے دنوں میں اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے اور تاکہ تم شکر کرسکو
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
قرآن ریفلیکٹ اردو
فالو
25 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 185:2، 183:2، 2:2، 24:47
تقویٰ کیوں اہم ہے؟
"یہ الکتاب ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔" (سورۃ البقرۃ 2:2)
قرآن سراسر ہدایت ہے۔ اپنی حقیقت میں، اپنی فطرت میں، اپنے مفہوم اور اپنے پیغام میں۔ مگر سوال یہ ہے: کس کے لیے؟
یہ کتاب کس کے لیے ہدایت، نور اور واضح دلیل بنتی ہے؟
جواب ہے: متقی لوگوں کے لیے۔
یوں تقویٰ دل کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے جو ہمیں قرآن سے فائدہ اٹھانے کے قابل بناتی ہے۔ یہی وہ کنجی ہے جو دل کے تالے کھول دیتی ہے تاکہ اللہ کی ہدایت...
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0
0
Tahira Fatima
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 185:2
مرحبا رمضان
خوش آمدید رمضان
شعبان کا چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ دل میں خوشی کے جذبات امنڈ نے لگتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو ایک معزز مہمان کی آمد آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آرہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے مگر! آج وہ دنیا میں موجود نہیں۔۔۔ آج وہ مساجد میں نہیں۔۔۔ قبرستانوں میں ہیں۔۔۔
ہمیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، نیکی کے تمام مواقع سے خ...
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3
2
Huma Malik
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 185:2
نیچے دیا گیا ترجمہ شیخ صہیب سعید کی ریفلیکشن پر مبن ہے جو کہ فائف لینزز اردو پلان کے طلباء کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے ۔ اصل تحریر کا لنک:
https://quranreflect.com/posts/6867
قرآن کے مہینے میں ہمارے ساتھ تدبر کریں۔
ہم روزے کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، بلکہ، ہمیں آخری وحی کا نزول جس مہینے میں ہوا، اس مہینے کے تقدس کے اعتراف میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اللہ کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں کہ اسنے ہمیں یہ نایاب ہدایت دی
اس رمضان...
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8
0
قرآن ریفلیکٹ اردو
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 185:2-186
**🌙 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عزیز قرآن ریفلیکٹ فیملی،**
جیسے جیسے رمضان کی خوشبو ہماری روح کو مہکا رہی ہے، ہمیں یہ خوشخبری دینے میں بے حد مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ اس بابرکت مہینے کا ہمارا **موضوع** ہے:
💭 **قرآنی دعائیں**
اللہ تعالیٰ ہمیں نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اوپر دی گئی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رمضان اور روزے کا گہرا تعلق دعاؤں سے ہے۔ یہ مہینہ خاص طور پر **دعا، م...
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10
2
قرآن ریفلیکٹ اردو
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 26:83، 183:2-186
**السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،**
**قرآن ریفلیکٹرز!** 🌙🌙🌙☪️☪️☪️📖📖📖
رمضان المبارک تیزی سے قریب آ رہا ہے، ان شاء اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسے پورے جوش و خلوص کے ساتھ گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
بے شک، رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ ایسا کرنا نہ صرف رمضان میں ایک اچھے انداز میں داخل ہونے کا بہترین طریقہ ہے بلکہ یہ اخلاص کی بھی علامت ہے۔ 📿📿📿📿📿📿
امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا:
*'بے ش...
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8
3
Hammad Fahim
فالو
17 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 10:18، 18:18، 185:2
Reflection on Surah Al-Baqarah (2:185)
Verse 185 of Surah Al-Baqarah reminds us that the Qur'an is a guidance for all of humanity. This guidance is not limited to scholars or specific gatherings; it is meant to reach hearts in every place and moment. In Ramadan, we often invite people, both practising and non-practising, to break their fast with us, but this spirit should extend throughout the entire year.
On this blessed Friday morning, the da...
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37
5
Saeed Purcell
فالو
18 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 185:2
#RamadanTaughtMe
I was born with a very rare metabolic disease, PKU, that I've only recently started to actively manage again.
After 35 years of fasting, I came to learn how devastating fasting can be for my condition. Subhaan Allaah. So, I didn't stop fasting, but I learned to be gentler with myself.
This is a new phase for me.
One thing I'm always amazed by is how Christians will claim our religion is extreme, but we have mercy and ease bu...
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19
0
R. Ebied
فالو
19 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 15:5، 174:4، 185:2
Alhamdullilah, how incredibly blessed we are to mark the end of Ramadan. I pray that this blessed month has brought you moments of nearness, healing, reflection, and renewal. May Allah accept your worship, your prayers, and every sincere step you took toward Him.
In the spirit of Eid, I wanted to share this beautiful reflection and prayer shared by my Quran teacher with her permission, Um Abdullah, may Allah preserve her:
“Every Eid, may the Qu...
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24
3
Mohammed Kibriya
فالو
19 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 185:2
Good bye Ramadan
Ramadan is Leaving: Protect Your Faith in the Final Hours
We discuss the emotional reality of Ramadan coming to an end within 48-72 hours and the spiritual challenge of maintaining our faith afterward. We talk about how some of us may slip back into old sins and habits, comparing it to forcing yourself to eat when you're not hungry. We emphasize the importance of holding ourselves accountable and not returning to our previous...
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10
0
Maryam Nazar
فالو
19 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 26:7، 70:25، 185:2
VALUE AND POLISH THE TREASURE
We go to Allah as scattered and torn pieces of cloth,
sometimes so broken that we do not even have the pieces needed to mend ourselves.
Yet the One who created us, the Fashioner and Restorer, gathers those scattered and missing pieces and restores them into something whole and beautiful again.
But the most important step is:
We must take the cloth to Him for repair.
Ramadan is that blessed time when we turn to H...
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9
1
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