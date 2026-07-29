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البقرة
183
2:183
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ١٨٣
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣
یٰۤاَیُّهَا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
كُتِبَ
عَلَیْكُمُ
الصِّیَامُ
كَمَا
كُتِبَ
عَلَی
الَّذِیْنَ
مِنْ
قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُوْنَ
۟ۙ
اے ایمان والو ! تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوجائے۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Bint e Javed
فالو
23 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 183:2
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اے ایمان والو…
یہ پکار عام نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں “ایمان والو” کہہ کر پکار رہے ہیں۔ گویا وہ ہمیں ہمارے سب سے خوبصورت تعارف سے یاد کروا رہے ہیں۔ وہ ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ تمہاری اصل پہچان تمہارا ایمان ہے، تمہاری ڈگریاں، تمہاری کمزوریاں، تمہاری ناکامیاں نہیں۔
پھر فرمایا:
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
تم پر روزہ فرض کیا گیا۔
یہاں "کُتِبَ" کا لفظ بہت گہرا ہے۔ جیسے تقدیر لکھی جاتی ہے، جی...
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قرآن ریفلیکٹ اردو
فالو
25 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 185:2، 183:2، 2:2، 24:47
تقویٰ کیوں اہم ہے؟
"یہ الکتاب ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔" (سورۃ البقرۃ 2:2)
قرآن سراسر ہدایت ہے۔ اپنی حقیقت میں، اپنی فطرت میں، اپنے مفہوم اور اپنے پیغام میں۔ مگر سوال یہ ہے: کس کے لیے؟
یہ کتاب کس کے لیے ہدایت، نور اور واضح دلیل بنتی ہے؟
جواب ہے: متقی لوگوں کے لیے۔
یوں تقویٰ دل کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے جو ہمیں قرآن سے فائدہ اٹھانے کے قابل بناتی ہے۔ یہی وہ کنجی ہے جو دل کے تالے کھول دیتی ہے تاکہ اللہ کی ہدایت...
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قرآن ریفلیکٹ اردو
فالو
25 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 85:19، 183:2، 200:3
قرآن میں تقویٰ (اللہ کی یاد اور خوف) کے بارے میں کئی پہلوؤں سے بات کی گئی ہے اور مختلف آیات میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں تقویٰ کو روزہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
جبکہ قرآن کی دیگر آیات میں عبادت کو عام طور پر تقویٰ سے جوڑا گیا ہے، جہاں اللہ بتاتے ہیں کہ عبادت کرنے سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یہ آیت زیادہ خاص ہے کیونکہ یہاں عبادت کی نوعیت واضح کی گئی ہے: یعنی روزہ۔
سب سے دل کو چھو لینے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف یہ حکم دے سک...
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قرآن ریفلیکٹ اردو
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 183:2
رمضان آیا اور آنکھ جھپکتے ہی رخصت ہو گیا۔ اس کی خاص حفاظت کے بغیر، ہم دوبارہ اسی پرانی روش کی طرف لوٹنے کے خطرے میں ہیں۔ یقیناً رمضان کے بعد زندگی اپنے معمول پر آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اُن بری عادات یا گناہوں کی طرف لوٹ جائیں جن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں سخت محنت کی تھی۔
رمضان ایک معلم، ایک شفیق والدین اور ایک مخلص مشیر کی حیثیت سے ہمارے درمیان آیا تھا۔ اس نے ہمیں جو اسباق، محبت اور ...
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Fariha Guncha
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 183:2
دنیا کے لوگ ہمیں اس وقت پسند کرتے ہیں جب ہم طاقت رکھتے ہیں، دولت کے مالک ہوتے ہیں، یا ہمارے پاس وہ چیز ہوتی ہے جس کی دوسروں کو خواہش ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی محبت، مہربانی اور چاہت اکثر مشروط ہوتی ہے، جو فائدہ ختم ہوتے ہی ماند پڑ جاتی ہے۔
ایسے لوگ جب کوئی مشورہ دیتے ہیں تو عموماً وہ اپنے ہی فائدے اور مفاد کے لیے ہوتا ہے۔
مگر اللہ، جو تمام جہانوں کا خالق اور مال...
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Amina Bilal
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 183:2
میں نے یہ آیت بہت دفعہ پڑھی، سنی اور سیکھی ہے۔ لیکن صحیح معنوں میں اس کی سمجھ مجھے رمضان 2024 کے تجربے سے آئ۔
پچھلے سال میں رمضان کیلیے بہت ایکسائیٹڈ تھی، روز اپنی دوست سے رمضان کی تیاری کے حوالے سے بات کرتی، گولز سیٹ کرتی اور اپنی خوشی کا اظہار کرتی۔ رمضان کے انتظار میں ایک ایک دن گزارنا میرے لیے نہایت مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن رمضان سےکچھ دن پہلے میں بیمار پڑ گئ اور پھر رمضان میں میری طبیعت مزید خراب ہوتی گئ، سارے گولز دھرے کے دھرے رہ گئے، بمشکل م...
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قرآن ریفلیکٹ اردو
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 26:83، 183:2-186
**السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،**
**قرآن ریفلیکٹرز!** 🌙🌙🌙☪️☪️☪️📖📖📖
رمضان المبارک تیزی سے قریب آ رہا ہے، ان شاء اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسے پورے جوش و خلوص کے ساتھ گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
بے شک، رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ ایسا کرنا نہ صرف رمضان میں ایک اچھے انداز میں داخل ہونے کا بہترین طریقہ ہے بلکہ یہ اخلاص کی بھی علامت ہے۔ 📿📿📿📿📿📿
امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا:
*'بے ش...
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8
3
Rehana Kouser
فالو
17 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 183:2
Ramadan Reflection
As a carer, my time in Ramadan has always been limited. For a long time, I struggled with that. I would think about what I should be doing—longer prayers, more Quran—and when things didn’t go to plan because I had to attend to my family, it left me feeling like I wasn’t doing enough. Perhaps many carers and even mothers can relate to this feeling.
But Alhamdulillah, Allah, in His gentleness shifted my perspective.
I started...
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JALIL UR REHMAN KAZIM
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22 ہفتے پہلے
·
حوالہ
سورہ 107 اور آیت 183:2، 45:29، 16:57
As Ramadan progresses, I find myself thinking deeply about the purpose behind everything I am doing. I am fasting. I am praying more. I am reciting more Qur’an. I feel comfort in the rhythm of suḥūr and ifṭār, in standing at night, in hearing the Qur’an recited.
But I have begun to ask myself a harder question.
Is my worship transforming me?
In Surah Al-Ankabut 29:45, Allah says:
“Indeed, prayer restrains from immorality and wrongdoing.”
When...
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Razia Zahra
فالو
22 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 183:2
In the Name of Allah, the Most Merciful, the Especially Merciful,
I like to keep a Ramadan diary. There are lots in the market, I have been keeping one for around 6 years. As each day goes by I write down what I felt I needed to improve upon. It allows me to examine myself, my inner self by knowing Allah has allowed us to live and observe this month. Some questions and thoughts that perhaps most of us might relate to:
- Did I really need to say...
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