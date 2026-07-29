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البقرة
179
2:179
ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون ١٧٩
وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌۭ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩
وَلَكُمْ
فِی
الْقِصَاصِ
حَیٰوةٌ
یّٰۤاُولِی
الْاَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُوْنَ
۟
اور اے ہوشمندو ! تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
tareq abed
فالو
7 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 179:2
When a person intends to kill unjustly. and he remembers the penalty if charged with murder can be death, he will think twice about killing the person and thus 2 lives will be saved. The victim, and the killer who would have been killed in retaliation. Thus, their is life for us in the law of qisas or retaliation.
Due to excessive ease in criminal law when it comes to murderers, we see an excessive rise in murders and homicides since the time de...
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