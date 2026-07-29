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البقرة
171
2:171
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ١٧١
وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءًۭ وَنِدَآءًۭ ۚ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌۭ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٧١
وَمَثَلُ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
كَمَثَلِ
الَّذِیْ
یَنْعِقُ
بِمَا
لَا
یَسْمَعُ
اِلَّا
دُعَآءً
وَّنِدَآءً ؕ
صُمٌّۢ
بُكْمٌ
عُمْیٌ
فَهُمْ
لَا
یَعْقِلُوْنَ
۟
اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہو وہ بہرے بھی ہیں گونگے بھی ہیں اندھے بھی ہیں پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Tahira Fatima
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 42:10-43، 170:2-171، 179:7
بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ مثال کفر کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ اور ان کی بے بنیاد دلیل کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:
وَ اِذَا قِیْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِـعُ مَاۤ اَلْفَیْنَا عَلَیْهِ اٰبَآءَنَاؕ-اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ شَیْــٴًـا وَّ لَا یَهْتَدُوْنَ(170) وَ مَثَلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ ا...
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7
3
Anthony Den Braven
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 171:2
There is a certain emphasis on the delirium of unconscionable crowds who follow their masters as docile cattle. I consider the qualities of perception in this ayah - we shall impugn the authorities and our beliefs and therefore attempt to comprehend different spectrums of vision. It is not a call to a revolution, however, nor a rally to undermine tradition - wisdom of the entirety of the past generations surpasses that of ours current and perhaps...
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5
4
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