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البقرة
169
2:169
انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ١٦٩
إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٦٩
اِنَّمَا
یَاْمُرُكُمْ
بِالسُّوْٓءِ
وَالْفَحْشَآءِ
وَاَنْ
تَقُوْلُوْا
عَلَی
اللّٰهِ
مَا
لَا
تَعْلَمُوْنَ
۟
وہ (شیطان) تو بس تمہیں بدی اور بےحیائی کا حکم دیتا ہے اور اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Fariha Guncha
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 168:2-169، 6:35، 17:7
انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔
وہ ہمیں اس سے پہلے سے جانتا ہے جب ہمیں پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا اور وہ ہمیں اللہ کی رضا، رحمت اور برکت سے دور کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔
شیطان کے منصوبے ہمارے خلاف بہت واضح اور پکی نوعیت کے ہیں۔
اس نے معافی نہیں مانگی اور وہ ہمیں بھی اس سے محروم کرنا چاہتا ہے۔
چند دن باقی ہیں، پھر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جو سال کا سب سے منتظر وقت ہے۔
یہ مہینہ رحمت، برکت اور معافی کا ہے۔
رمضان میں شیطان اور اس کے بڑ...
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3
Kulsum Maniar
فالو
16 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 169:2
Quick reflection:
#words
In this ayah Allah ﷻ informs us that Shaytan commands us towards three things:
1. Evil
2. Indecency
3. To say about Allah ﷻ what we do not know
The third point made me stop. Because it is so inclusive.
Yes, it includes shirk and all its forms. But it also includes other than that, doesn't it?
Do I ever say about Allah ﷻ something that I don't know? Maybe not to the world — do I say it to myself?
Do I ever tell ...
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