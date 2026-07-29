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البقرة
161
2:161
ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولايك عليهم لعنة الله والملايكة والناس اجمعين ١٦١
إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٦١
اِنَّ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
وَمَاتُوْا
وَهُمْ
كُفَّارٌ
اُولٰٓىِٕكَ
عَلَیْهِمْ
لَعْنَةُ
اللّٰهِ
وَالْمَلٰٓىِٕكَةِ
وَالنَّاسِ
اَجْمَعِیْنَ
۟ۙ
یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مرگئے کہ کفر پر قائم تھے ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی
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tareq abed
فالو
8 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 159:2، 161:2
The first quoted verse mentions those who hide knowledge are 'cursed' by Allah. The next verse mentions the exception, and that is making tawbah and teaching the people, and Allahs curse wont apply.
The second quoted verse mentioned those who die on disbelief have the curse of Allah over them.
The first verse mentions the curse as a verb, yal3an, because a verb or action can come to an end, and that is because they are alive and can make tawba...
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