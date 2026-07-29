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البقرة
160
2:160
الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولايك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ١٦٠
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠
اِلَّا
الَّذِیْنَ
تَابُوْا
وَاَصْلَحُوْا
وَبَیَّنُوْا
فَاُولٰٓىِٕكَ
اَتُوْبُ
عَلَیْهِمْ ۚ
وَاَنَا
التَّوَّابُ
الرَّحِیْمُ
۟
سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کرلیں اور (جو کچھ چھپاتے تھے اسے) واضح طور پر بیان کرنے لگیں تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا رحم فرمانے والا
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Faryal Riaz
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 160:2
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
کئی دفعہ سونے سے پہلے اپنے دن پر نظر ڈالی جائے تو کچھ فخر محسوس نہیں ہوتا۔ بہت چیزیں کرسکتے تھے نہیں کی، کسی سے بد تمیزی سے بات کرلی، فضول میں انسٹاگرام پر زیادہ ریلز دیکھ لیں اور بہت سی باتیں۔ یہ سب چیزیں اپنے ساتھ ایک بوجھ باندھتی ہیں جسے ایک ذندہ دل محسوس کر سکتا ہے۔ اگر دل مردہ ہو جائے تو زندگی ریل کی ایک ہی پٹری پر چلتے چلتے ختم بھی ہو جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔
دل کی اس گھٹن میں قرآن پاک کتنے خوبصورت الفاظ میں ...
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Rahmah Salako
فالو
6 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 160:2، 122:2
Tawbah: Q2:160 . Is there a better way to say this?
Repentance is not always about perfection. It’s about sincerity!!! Hence, Q2: 122 among
other beautiful aayah is a reminder of repentance and it’s conditions.
'Making mistakes makes us human and no one will be free of shortcomings in his obedience to Allaah, or free of mistakes or forgetfulness or sins. All of us fall short, commit sins, and make mistakes. At times we are negligent. We are...
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