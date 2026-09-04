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تفسیر: البقرة 2:16
البقرة
16
2:16
اولايك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَـٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ١٦
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
اشْتَرَوُا
الضَّلٰلَةَ
بِالْهُدٰی ۪
فَمَا
رَبِحَتْ
تِّجَارَتُهُمْ
وَمَا
كَانُوْا
مُهْتَدِیْنَ
۟
یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے۔ سو نافع نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔
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Al-Sa'di
Всевышний дал истинную характеристику лицемерам и сообщил, что они приобретают заблуждение за верное руководство и заключают неприбыльную сделку. Они желают исповедовать заблуждение так, как покупатель желает приобрести товар, за который он готов заплатить большие деньги. Это кораническое сравнение является одним из самых лучших и прекрасных сравнений. Аллах сравнил самое большое зло - заблуждение - с товаром, а самое большое добро - верное руководство - с ценой, которую платят за товар. Лицемеры пренебрегают верным руководством и предпочитают ему заблуждение. Вот сделка, которую они заключают, и как же невыгодна их сделка! Вот качества, которыми они обладают, и как же отвратительны их качества! И если человек, который обменивает динар на дирхем, оказывается в убытке, то что можно сказать о том, кто обменивает на дирхем драгоценный камень?!! И что можно сказать о том, кто обменивает верное руководство на заблуждение, отказываясь от собственного счастья и отдавая предпочтение несчастью, пренебрегая прекрасным уделом и устремляясь к жалкому?!! Такая торговля действительно оказывается убыточной, и этот убыток является самым великим и самым страшным. Всевышний сказал: «Воистину, потерпят убыток те, которые потеряют себя и свои семьи в День воскресения. Воистину, это и есть явный убыток!» (39:15). Затем Всевышний Аллах еще раз подчеркнул, что лицемеры не следуют прямым путем. Это свидетельствует о том, что они являются заблудшими грешниками, которые совершенно не прислушиваются к верному руководству. Дав лицемерам такую отвратительную характеристику, Всевышний Аллах привел притчу о них.