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البقرة
156
2:156
الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ١٥٦
ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۭ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦
الَّذِیْنَ
اِذَاۤ
اَصَابَتْهُمْ
مُّصِیْبَةٌ ۙ
قَالُوْۤا
اِنَّا
لِلّٰهِ
وَاِنَّاۤ
اِلَیْهِ
رٰجِعُوْنَ
۟ؕ
وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بیشک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
زینب فاطمہ
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 156:2
کس قدر خوبصورت ہیں ناں یہ الفاظ کہ - - --!!!
'إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ'
'ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے'
امید ہے یہ پلٹنا بے انتہا خوبصورت ہو گا ـ ـ ــ!!!
7
2
Sundas Ejaz
فالو
5 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 156:2، 78:4
میں غفلت کی موت سے ڈرتی ہوں
کمزور ایمان کی حالت میں موت سے ڈرتی ہوں
میں اس موت سے ڈرتی ہوں جو اللہ عزوجل کی اطاعت میں نہ ہو
میں اس موت سے ڈرتی ہوں جس کے بعد میری قبر میں ندامت ہو - قرآن کو نہ سمجھنے اور زندگی میں قرآن پر عمل نہ کرنے کا افسوس
یااللہ عزوجل مجھے ہدایت دے اور مجھے غفلت سے بچا۔ امین
یااللہ عزوجل مجھے ایسی موت نصیب فرما جس کے بعد آپ سے خوبصورت ملاقات ہو۔ امین
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ...
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32
16
Memuna Umber
فالو
49 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 155:2-156
میں نے ہمیشہ انگریزی میں لکھا ہے، کبھی اُردو میں کچھ تحریر نہیں کیا، لیکن آج یہاں ایک بہن کا لکھا ہوا پڑھ کے دل کیا کہ اپنی زبان میں لکھا جائے۔
اللہ پاک ہے، اور جب ہم اُس پر کامل یقین کر لیں تو شاید ہماری بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کامل یقین بہت کم خوش نصیب کر پاتے ہیں۔ میں خود اس درجے پر نہیں پہنچ پائی۔
میں نے بہت ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو شاید دیکھنے میں تو دین سے دور نظر آتے ہیں مگر ان کا یقین بہت پختہ ہوتا ہے۔ ان کی نماز، قرآن ...
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6
3
Dr Maryam Fayyaz
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 155:2-156
﷽
آزمائشیں سمندر کی لہروں کی طرح آتی ہیں، کبھی نرم اور کبھی شدید۔ میں اپنی والدہ کو دیکھتی ہوں، ایک ایسی عورت جس نے بہت کچھ برداشت کیا ہے—اپنے گھر کو چھوڑنے کی تکلیف اور نئی زندگی کی تعمیر۔ ان تمام مشکلات کے باوجود، وہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہیں۔ وہ کوئی عالمہ نہیں ہیں، لیکن ایک عاجز بندے کی طرح وہ اللہ کے کلام سے جڑی ہوئی ہیں۔ سالوں کے دوران، انہوں نے قرآن کے تراجم کو بے شمار کاپیوں میں لکھا ہے۔ ہر نوٹ بک ان کی محبت اور لگن کی گواہی دیتی...
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9
4
Basit Minhas
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 155:2-157
وہ غم جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے اس خوشی سے کئ زیادہ اچھا ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے
16
13
Ali Ali
فالو
6 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 25:20، 156:2
Bismillah.
One of the hardest barriers in drawing closer to Allah ﷻ is the fear of changing who you are.
Not just your actions — but your identity. Your personality. The version of yourself people recognize.
And even Musa ﷺ understood this weight.
Before standing in front of Fir‘awn, before confronting the most tyrannical ruler of his time, he turned to Allah and said:
“My Lord, expand for me my chest…” (20:25)
Because before you can stand ...
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12
1
Dr Sewera Quaisar
فالو
9 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 156:2
بسم الله الرحمن الرحيم
Allah is the Greatest teacher, and in this ayah Allah is training us to say we belong to Allah … whenever we are faced with a trial …
If you look at it and reflect upon it, you realize this is a claim.
Allah is making a claim upon us that we belong to Him…
I belong to Allah…
what a beautiful claim!
What a beautiful thing to belong to!
And indeeeeeed, what a wonderful, beautiful, and loving God!
In life when peopl...
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9
3
Dr Maryam Fayyaz
فالو
9 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 156:2، 2:1
Bismillah
For me, it feels like everything circles around two kalimāt:
“Alhamdulillāhi Rabbil-‘Ālamīn.”
All praise belongs to Allah, Lord of all worlds.
And:
“Innā lillāhi wa innā ilayhi rāji‘ūn.”
Surely we belong to Allah, and surely to Him we return.
One teaches me how to receive life.
The other teaches me how to release it.
One rises from gratitude when something beautiful reaches my hands.
The other steadies me when something slips away...
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37
5
Faheema Patel
فالو
23 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 102:23، 156:2، 99:23
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ
When death approaches any of them, they cry, “My Lord! Let me go back,
- Al-Mu'minun 23:99
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِیْنُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
As for those whose scale is heavy (with good deeds), it is they who will be successful.
- Al-Mu'minun 23:102
I know for certain these are words I never want to utter. When your time is up, it is up.
Abu Huraira reported tha...
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1
0
Dr Maryam Fayyaz
فالو
45 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 27:89-30، 72:38، 1:76، 2:6، 156:2، 39:53-40
Bismillah
The Questioner:
Who am I?
From where did I come?
And where am I going?
Islam:
You are not just matter.
Not just breath and bone.
Allah shaped you from clay (6:2)
and honored you with His Spirit (38:72).
You are a soul,
a servant,
a traveler on the path of return.
Secular Thought:
You are a child of time,
a spark of stardust,
a mind born from nature’s long experiment.
You are free to write yourself,
to shape identity,
to create mea...
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20
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